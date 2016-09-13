"Ростов" сыграет в гостях с "Баварией" в стартовом матче Лиги чемпионов

МЮНХЕН /Германия/, 13 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Ростов" сыграет во вторник с германской "Баварией" из Мюнхена в стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов. Ростовчане дебютируют в групповом турнире главного еврокубка в матче с одним из фаворитов Лиги, который перед началом сезона возглавил итальянский специалист Карло Анчелотти.

Заняв под руководством Курбана Бердыева второе место в чемпионате России сезона-2015/16, "Ростов" получил право сыграть в квалификации главного еврокубка, где успешно преодолел два барьера - бельгийский "Андерлехт" и "Аякс" из Нидерландов. В августе в команде произошла смена главного тренера - Бердыев команду покинул, затем вернувшись на должность вице-президента. Возглавляет же "Ростов" Дмитрий Кириченко, хотя официально главным тренером команды является обладающий необходимой лицензией многолетний соратник и земляк Бердыева Иван Данильянц.

В конце августа "Ростов" ждали серьезные изменения и в игровом составе, команду покинули два ключевых центральных защитника - Баштуш и Иван Новосельцев, а Федор Кудряшов пропустит три ближайших матча Лиги чемпионов из-за дисквалификации. Оборона в команде Бердыева считалась самой надежной линией, однако теперь Кириченко придется встраивать в игру новичков - сенегальца Папу Гуйе и словенца Миху Мевлю, которые дебютировали в "Ростове" в пятницу в матче чемпионата России с "Крыльями Советов" (2:1).

Ростовчане после шести туров имеют 10 очков и занимают шестое место, что для обновленной команды можно считать успешным результатом. В любом случае, в дебютной встрече Лиги чемпионов соперник будет явным фаворитом - "Бавария" пять раз выигрывала главный европейский континентальный трофей, а невыход в финал для мюнхенцев считается неудачей. "Бавария" последней из неиспанских клубов выигрывала Лигу чемпионов - в 2013 году под руководством Юппа Хайнкеса, однако сменивший его испанец Хосеп Гвардиола повторить этот успех за три сезона так и не сумел.

Задача-минимум - выиграть группу

При этом Гвардиола трижды подряд выиграл чемпионат Германии, а всего этот титул "Бавария" завоевала рекордные 26 раз. В прошлом сезоне "Бавария" дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где уступила испанскому "Атлетико" (0:1, 2:1). На смену Гвардиоле, еще зимой объявившему об уходе из клуба, пришел итальянский специалист Карло Анчелотти, который выигрывал Лигу чемпионов с "Миланом" и испанским "Реалом".

"Лига чемпионов является для меня особым турниром, я выиграл ее три раза. Считаю, что у "Баварии" есть потенциал победить в этом турнире, но мы должны будем отдать на поле все силы. Но сейчас первоочередное - выиграть группу", - отметил Анчелотти на пресс-конференции накануне игры с "Ростовом".

Анчелотти подтвердил, что матч с ростовчанами пропустят травмированные Жером Боатенг и Арьен Роббен. Летом "Баварию" ждали минимальные изменения в составе: пополнили клуб юный португальский хавбек Ренату Санчеш и защитник сборной Германии Матс Хуммельс, вместо которого в дортмундскую "Боруссию" отправился еще один чемпион мира - Марио Гетце.

Матч "Бавария" - "Ростов" пройдет на мюнхенской "Альянц-Арене", начало - 21:45 мск. Главным арбитром назначен Энтони Тэйлор из Англии. Российский клуб поддержат около 300 болельщиков.

Во вторник пройдет еще одна встреча в рамках группы D - в Эйндховене (Нидерланды) встречаются местный клуб ПСВ и финалист Лиги чемпионов прошлого сезона мадридский "Атлетико".