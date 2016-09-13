Китай лидирует в медальном зачете Паралимпийских игр после пятого дня соревнований

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 сентября. /ТАСС/. Сборная Китая завоевала 26 медалей в пятый соревновательный день Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, уверенно занимая первое место в неофициальном общекомандном зачете.
Китайцы завоевали всего 50 золотых, 40 серебряных и 28 бронзовых наград. Второе место занимает сборная Великобритании, на счету которой 28 золотых, 16 серебряных и 19 бронзовых наград. На третьем месте располагается команда Украины, в активе которой 61 награда (22-19-20). Сборная США занимает четвертую строчку с 46 медалями (16-17-13).
В Играх 2016 года россияне участия не принимают. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Бразилии.
Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.
Паралимпийские игры завершатся 18 сентября.