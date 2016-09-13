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Бэбкок: сборная РФ по хоккею является хорошей командой, которая будет играть на скорости

Спорт
13 сентября, 7:22 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 13, сентября. /ТАСС
В ночь на 15 сентября сборная России проведет заключительный выставочный матч перед Кубком мира с канадцами
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ОТТАВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сборная России на Кубке мира по хоккею является хорошей командой, которая будет играть на скорости. Такое мнение высказал главный тренер сборной Канады Майк Бэбкок, слова которого приводит официальный сайт Кубка мира по хоккею.

В ночь на 15 сентября по московскому времени сборная России проведет заключительный выставочный матч перед Кубком мира - в американском Питтсбурге с канадцами.

"Я думаю, что у них действительно очень хорошая команда, у них глубокий состав, техничные игроки, - сказал Бэбкок. - Мне кажется, что они настроены, что они будут играть на скорости. Это будет отличная проверка для нас, которая нам необходима. Это важно, ведь это наша последняя возможность проверить себя, потом начнется стрельба боевыми".

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. В нем примут участие сборные России, Канады, США, Швеции, Чехии, Финляндии, Северной Америки, а также сборная Европы из хоккеистов, представляющих Германию, Швейцарию, Словакию, Австрию, Норвегию и другие страны, не представленные отдельными командами.

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