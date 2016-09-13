БАКУ, 13 сентября. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ханты-Мансийск примет Всемирную шахматную олимпиаду 2020 года. Об этом ТАСС сообщил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов.

"Поздравляю Ханты-Мансийск. В борьбе за право провести шахматную олимпиаду он обошел такие страны, как Аргентина и Словакия", - сказал Илюмжинов.

Шахматные олимпиады проводятся каждые два года. В 2018 году соревнования пройдут в Батуми.