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Филатов: Россия показала высокий авторитет в мире, получив шахматную олимпиаду-2020

Спорт
13 сентября, 9:26 UTC+3 БАКУ корр. ТАСС, Андрей Карташов
Президент Российской шахматной федерации также выразил уверенность, что Россия сможет оправдать оказанное ей доверие
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БАКУ, 13 сентября. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россия продемонстрировала свой высокий авторитет в мире, получив право на проведение Всемирной шахматной олимпиады 2020 года.

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Такое мнение ТАСС высказал президент Российской шахматной федерации (РШФ) и капитан национальной команды на олимпиаде в Баку Андрей Филатов.

"То, что Россия получила право на проведение шахматной олимпиады 2020 года, несмотря на сложную политическую обстановку в мире, несмотря на все внешние трудности и давление, говорит о том, что нам продолжают доверять и продолжают нас уважать. Россия продемонстрировала свой высокий авторитет в мире, - сказал Филатов. - Уверен, что мы сумеем оправдать доверие, и в Ханты-Мансийске будет лучшая олимпиада в истории".

Шахматные олимпиады проводятся каждые два года. В 2018 году соревнования пройдут в Батуми.

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