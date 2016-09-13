Губернатор: Ханты-Мансийск проведет лучшую шахматную олимпиаду в истории

БАКУ, 13 сентября. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ханты-Мансийск сумеет провести лучшую шахматную олимпиаду в истории. Такое мнение ТАСС высказала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югра) Наталья Комарова.

"Мы очень серьезно готовились к конгрессу FIDE, где презентовали свою заявку. Делали все от нас зависящее, чтобы заявка была принята. Уверена, мы сумеем провести лучшую шахматную олимпиаду", - сказала Комарова.

Шахматные олимпиады проводятся каждые два года. В 2018 году соревнования пройдут в Батуми.