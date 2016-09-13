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Губернатор: Ханты-Мансийск проведет лучшую шахматную олимпиаду в истории

Спорт
13 сентября, 9:52 UTC+3 БАКУ корр. ТАСС, Андрей Карташов
Как отметила Наталья Комарова, регион делал все, чтобы заявка была принята
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БАКУ, 13 сентября. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ханты-Мансийск сумеет провести лучшую шахматную олимпиаду в истории. Такое мнение ТАСС высказала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югра) Наталья Комарова.

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"Мы очень серьезно готовились к конгрессу FIDE, где презентовали свою заявку. Делали все от нас зависящее, чтобы заявка была принята. Уверена, мы сумеем провести лучшую шахматную олимпиаду", - сказала Комарова.

Шахматные олимпиады проводятся каждые два года. В 2018 году соревнования пройдут в Батуми.

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