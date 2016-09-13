СК начал проверку по факту смерти бывшего хоккеиста Петра Девяткина

НОВОСИБИРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку по факту смерти бывшего хоккеиста, участника Олимпийских игр 1998 года в составе сборной Казахстана Петра Девяткина. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области.

"Утром 10 сентября 2016 года на детской площадке одного из многоквартирных домов по улице Немировича-Данченко города Новосибирска обнаружено тело 39-летнего мужчины с признаками асфиксии. - говорится в сообщении. - По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирск СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка".

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили ТАСС, что бывший хоккеист предположительно совершил самоубийство. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах региона, при нем имелась предсмертная записка.

Девяткин родился в Усть-Каменогорске (Казахская ССР), где начал заниматься хоккеем в местной школе "Торпедо". Выступал на позиции нападающего за московское "Динамо", нижнекамский "Нефтехимик", уфимский "Салават Юлаев", усть-каменогорское "Торпедо", московский "Спартак", хабаровский "Амур" и др. В составе "Динамо" становился чемпионом России сезона-1994/95, всего проведя за клуб 11 матчей, в которых забросил три шайбы. Всего в первенстве российской Суперлиги он сыграл 87 матчей, в которых набрал 27 (15 шайб + 12 передач) очков.

Большую часть карьеры провел в клубах Высшей лиги, где сыграл 178 матчей, набрав 68 (31+37) очков. Завершил профессиональную карьеру по итогам сезона-2005/06. В составе сборной Казахстана стал четвертьфиналистом Олимпийских игр 1998 года в Нагано (Япония), где провел все семь матчей, не отметившись результативными баллами. Также он становился победителем Азиатских игр 1999 года.