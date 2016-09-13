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Отчетно-выборная конференция Федерации конного спорта России пройдет 10 декабря

Спорт
13 сентября, 10:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
На данный момент единственным кандидатом на пост президента организации является Владимир Белецкий
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МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Заседание отчетно-выборной конференции Федерации конного спорта России (ФКСР) назначено на 10 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Бюро ФКСР назначило заседание отчетно-выборной конференции на 10 декабря, - отметили в пресс-службе. - На данный момент единственным кандидатом на пост президента организации является Владимир Белецкий".

Ранее сообщалось, что действующий глава федерации Сергей Маслов не будет участвовать в выборах.

45-летний Белецкий занимает пост вице-президента организации. Также он является директором детско-юношеской спортивной школы "Юность Москвы", членом основного состава сборной России по конкуру.

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