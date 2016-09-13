СМИ: российские велогонщики, не допущенные до ОИ, намерены подать в суд на Родченкова

ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Российские велогонщики-трековики Кирилл Свешников, Дмитрий Страхов и Дмитрий Соколов пригрозили подать в суд на бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который утверждал, что в России существовала так называемая допинговая программа. Об этом сообщает портал Inside the games со ссылкой на спортсменов.

Ранее Международный союз велосипедистов не допустил Свешникова, Страхова и Соколова к участию в Олимпийских играх 2016 года из-за упоминания их в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством канадского профессора Ричарда Макларена, который отчасти был основан на словах Родченкова.