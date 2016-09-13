Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: российские велогонщики, не допущенные до ОИ, намерены подать в суд на Родченкова

Спорт
13 сентября, 10:44 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 13, сентября. /ТАСС
Иском пригрозили Кирилл Свешников, Дмитрий Страхов и Дмитрий Соколов
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Российские велогонщики-трековики Кирилл Свешников, Дмитрий Страхов и Дмитрий Соколов пригрозили подать в суд на бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который утверждал, что в России существовала так называемая допинговая программа. Об этом сообщает портал Inside the games со ссылкой на спортсменов.

Ранее Международный союз велосипедистов не допустил Свешникова, Страхова и Соколова к участию в Олимпийских играх 2016 года из-за упоминания их в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством канадского профессора Ричарда Макларена, который отчасти был основан на словах Родченкова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Допинг
В других СМИ
Реклама
Фото
Эпизод из матча чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом"
10
Возвращение на первое место: как "Спартак" обыграл "Локомотив"
16
Фейерверк, аншлаг на трибунах и "Подковка армейская": ЦСКА открыл новый стадион
15
Сборная России по хоккею победила команду Чехии в выставочном матче
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: эксперты установили место закладки бомбы в разбившемся над Синаем А321
2
Израиль опроверг сообщения о сбитом Сирией истребителе
3
Бывший хоккеист Петр Девяткин погиб в Новосибирске
4
МИД Люксембурга указал на необходимость исключить Венгрию из ЕС
5
Косачев: угроза Киева покинуть ПАСЕ из-за РФ говорит о непонимании европейских ценностей
6
СМИ: прокуратура Польши начинает эксгумацию останков жертв катастрофы под Смоленском
7
Чешский хоккейный судья умер после попадания шайбы в голову
Темы дня
Реклама