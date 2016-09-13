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Бут: ни один из заявленных на ОИ-2016 гребцов не намерен завершать карьеру

Спорт
13 сентября, 10:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Иван Пучков
Глава Федерации гребного спорта России отметил, что спортсменов ждут на первом сборе
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МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Ни один из заявленных на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро гребцов академического стиля не намерен завершать карьеру. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Вениамин Бут.

"Хорошо, что никто из спортсменов, которые были заявлены на Олимпийские игры, не собирается завершать карьеру. Ждем их на первом сборе", - сказал Бут.

В начале августа Международная федерация гребного спорта (FISA) и комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) допустили к Олимпийским играм только шесть российских гребцов из всех заявленных, а также двух рулевых. В результате тренерам команды пришлось формировать единственный экипаж из допущенных спортсменов, а четыре остальные квоты FISA отдала другим сборным. Данное решение ФГСР попыталась оспорить в CAS, были поданы исковые заявления от 20 спортсменов. Исковые заявление от двух спортсменов - Ивана Подшивалова и Анастасии Карабельщиковой - были удовлетворены.

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Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года
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