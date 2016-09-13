Зампред Сахалинской федерации хоккея: погибший тренер Девяткин был хорошим специалистом

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Погибший хоккейный тренер Петр Девяткин был хорошим специалистом, под руководством которого команда детской хоккейной школы одного из сахалинских городов делала успехи. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя Сахалинской федерации хоккея Валерий Рада.

Девяткин был обнаружен скончавшимся на детской площадке у одного из многоквартирных домов в Новосибирске со следами асфиксии. Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили ТАСС, что бывший хоккеист предположительно совершил самоубийство. В последнее время Девяткин работал тренером одной из детских школ на Сахалине.

"Хороший специалист, профессионал с хорошей школой. Он мог многое дать детям то, что он знал, - сказал Рада. - В школе у него девочки играли - единственная команда, куда ходили пять девчонок. Он жил и работал в Поронайске, что в 300 км от Южно-Сахалинска - проработал около двух лет, детишки при нем приподнялись, у них появилась тяга к хоккею".

По словам собеседника, он шокирован новостью о гибели Девяткина. "По работе у нас отношения были хорошие, но не такие близкие, чтобы он делился чем-то откровенным. Он звонил и говорил, что уезжал, то ли в отпуск, то ли еще куда. Думаю, что хоккейное сообщество его семье поможет, тем более у него все родственники на материке, на Сахалине никого нет", - подчеркнул он.

Девяткин родился в Усть-Каменогорске (Казахская ССР), где начал заниматься хоккеем в местной школе "Торпедо". Выступал на позиции нападающего за московское "Динамо", нижнекамский "Нефтехимик", уфимский "Салават Юлаев", усть- каменогорское "Торпедо", московский "Спартак", хабаровский "Амур" и др. В составе "Динамо" становился чемпионом России сезона-1994/95, всего проведя за клуб 11 матчей, в которых забросил три шайбы. Всего в суперлиге он сыграл 87 матчей, в которых набрал 27 (15 шайб + 12 передач) очков.

Большую часть карьеры он провел в клубах высшей лиги, где сыграл 178 матчей, набрав 68 (31+37) очков. Завершил профессиональную карьеру по итогам сезона-2005/06. В составе сборной Казахстана стал четвертьфиналистом Олимпийских игр 1998 года в Нагано (Япония), где провел все семь матчей, не отметившись результативными баллами. Также он становился победителем Азиатских игр 1999 года.