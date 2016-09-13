WADA запросило разъяснение у IBU по вопросу избрания Тюмени столицей ЧМ-2021 по биатлону

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МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запросило разъяснения у Международного союза биатлонистов (IBU) относительно выбора Тюмени местом проведения чемпионата мира 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в WADA.
Члены Международного союза биатлонистов 4 сентября в заключительный день работы конгресса в Кишиневе по итогам тайного голосования отдали право на проведение чемпионата мира 2021 года Тюмени. Российский город набрал 25 голосов, тогда как соперники Нове-Место (Чехия) и Поклюка (Словения) - 11 и 13 соответственно. Позднее появились сообщения о том, что WADA может обвинить IBU в нарушении антидопингового кодекса.
"WADA было очень удивлено решением Международного союза биатлонистов. 18 ноября 2015 года было объявлено о несоответствии РУСАДА кодексу WADA. Международные федерации должны доверять право проведения чемпионатов мира и других крупных турниров только тем странам, которые присоединились к соответствующей конвенции ЮНЕСКО, и чьи национальные спортивные организации (ОКР и ПКР. - Прим. ТАСС), а также национальное антидопинговое агентство соответствуют всем принятым стандартам. WADA запросило разъяснения у IBU относительно принятого решения и в дальнейшем планирует принять определенные меры", - сказал представитель WADA.
Международный олимпийски комитет (МОК) в июле призвал международные федерации по зимним видам спорта заморозить подготовку к международным соревнованиям в России после доклада независимой комиссии WADA о допинг-махинациях в стране. Однако на конгрессе IBU в Кишиневе, который проходил с 1 по 4 сентября, было объявлено, что МОК одобрил кандидатуру Тюмени в качестве города, который претендует на проведение чемпионата мира.