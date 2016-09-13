Мутко: РФС не мог препятствовать Шейдаеву поменять спортивное гражданство

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Российский футбольный союз (РФС) не мог препятствовать футболисту Рамилю Шейдаеву в смене спортивного гражданства с российского на азербайджанское. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Шейдаев, в 2013 году выигравший с юношеской сборной России чемпионат Европы, получил азербайджанский паспорт и 4 сентября дебютировал за сборную Азербайджана в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года с командой Андорры.

"Вы очень правильно озабочены (проблемой смены спортивного гражданства футболистами), - сказал Мутко. - Но задайте вопрос Шейдаеву, его родителям (почему это произошло). Мы не можем препятствовать. У нас очень многие меняют гражданство".

"К сожалению, это выбор людей, мы не можем их переубедить. Он сделал этот выбор вместе с родителями. Это же не как в армию призвать", - отметил глава РФС.