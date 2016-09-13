Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко: РФС не мог препятствовать Шейдаеву поменять спортивное гражданство

Спорт
13 сентября, 12:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
Игрок, в 2013 году выигравший с юношеской сборной России чемпионат Европы, получил азербайджанский паспорт и 4 сентября дебютировал за сборную Азербайджана
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Российский футбольный союз (РФС) не мог препятствовать футболисту Рамилю Шейдаеву в смене спортивного гражданства с российского на азербайджанское. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Шейдаев, в 2013 году выигравший с юношеской сборной России чемпионат Европы, получил азербайджанский паспорт и 4 сентября дебютировал за сборную Азербайджана в матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года с командой Андорры.

"Вы очень правильно озабочены (проблемой смены спортивного гражданства футболистами), - сказал Мутко. - Но задайте вопрос Шейдаеву, его родителям (почему это произошло). Мы не можем препятствовать. У нас очень многие меняют гражданство".

"К сожалению, это выбор людей, мы не можем их переубедить. Он сделал этот выбор вместе с родителями. Это же не как в армию призвать", - отметил глава РФС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
Эпизод из матча чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом"
10
Возвращение на первое место: как "Спартак" обыграл "Локомотив"
16
Фейерверк, аншлаг на трибунах и "Подковка армейская": ЦСКА открыл новый стадион
15
Сборная России по хоккею победила команду Чехии в выставочном матче
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МИД РФ объяснили, почему США были вынуждены снять часть санкций с "Рособоронэкспорта"
2
Латвия готовится к планам России прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики
3
Суд заключил под домашний арест гендиректора летного спецотряда "Россия"
4
В Кремле прокомментировали домашний арест директора летного отряда "Россия"
5
СК начал проверку по факту смерти бывшего хоккеиста Петра Девяткина
6
Колокольцев поручил проверить антикоррупционный главк МВД
7
Cирийские военные заявили о сбитом израильском истребителе
Темы дня
Реклама