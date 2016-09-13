Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко: генподрядчика стадиона в Санкт-Петербурге было необходимо заменить в 2015 году

Спорт
13 сентября, 12:15 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
Министр спорта РФ отметил, что сейчас подрядчик все контролирует
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Генерального подрядчика стадиона, который строится на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, нужно было заменить еще в 2015 году.

Смотрите также
Стадион "Зенит-Арена"
Власти Петербурга подали иски к экс-генподрядчику "Зенит-Арены"

Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Виталий Мутко.

"Ситуация меняется очень значительно в лучшую сторону, я был там недавно - разительные перемены, - сказал Мутко. - Считаю, это (смену подрядчика) надо было делать еще год назад. Сейчас подрядчик все контролирует, многое приходится переделывать, но уже все меньше сомнений, что введем в срок".

В августе был проведен конкурс на поиск нового генподрядчика на достройку стадиона и прилегающей инфраструктуры, компания "Метрострой" стала его победителем. Стадион, где пройдут матчи ЧМ-2018, был заложен в западной части Крестовского острова в 2007 году. Его проект корректировали трижды: в 2008, 2010 и 2013 годах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Персоны
Мутко, Виталий Леонтьевич
В других СМИ
Реклама
Фото
Эпизод из матча чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом"
10
Возвращение на первое место: как "Спартак" обыграл "Локомотив"
16
Фейерверк, аншлаг на трибунах и "Подковка армейская": ЦСКА открыл новый стадион
15
Сборная России по хоккею победила команду Чехии в выставочном матче
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МИД РФ объяснили, почему США были вынуждены снять часть санкций с "Рособоронэкспорта"
2
Латвия готовится к планам России прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики
3
Суд заключил под домашний арест гендиректора летного спецотряда "Россия"
4
В Кремле прокомментировали домашний арест директора летного отряда "Россия"
5
СК начал проверку по факту смерти бывшего хоккеиста Петра Девяткина
6
Колокольцев поручил проверить антикоррупционный главк МВД
7
Cирийские военные заявили о сбитом израильском истребителе
Темы дня
Реклама