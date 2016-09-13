Мутко: генподрядчика стадиона в Санкт-Петербурге было необходимо заменить в 2015 году

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МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Генерального подрядчика стадиона, который строится на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, нужно было заменить еще в 2015 году.
Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Виталий Мутко.
"Ситуация меняется очень значительно в лучшую сторону, я был там недавно - разительные перемены, - сказал Мутко. - Считаю, это (смену подрядчика) надо было делать еще год назад. Сейчас подрядчик все контролирует, многое приходится переделывать, но уже все меньше сомнений, что введем в срок".
В августе был проведен конкурс на поиск нового генподрядчика на достройку стадиона и прилегающей инфраструктуры, компания "Метрострой" стала его победителем. Стадион, где пройдут матчи ЧМ-2018, был заложен в западной части Крестовского острова в 2007 году. Его проект корректировали трижды: в 2008, 2010 и 2013 годах.