Мутко: генподрядчика стадиона в Санкт-Петербурге было необходимо заменить в 2015 году

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Генерального подрядчика стадиона, который строится на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, нужно было заменить еще в 2015 году.

Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Виталий Мутко.

"Ситуация меняется очень значительно в лучшую сторону, я был там недавно - разительные перемены, - сказал Мутко. - Считаю, это (смену подрядчика) надо было делать еще год назад. Сейчас подрядчик все контролирует, многое приходится переделывать, но уже все меньше сомнений, что введем в срок".

В августе был проведен конкурс на поиск нового генподрядчика на достройку стадиона и прилегающей инфраструктуры, компания "Метрострой" стала его победителем. Стадион, где пройдут матчи ЧМ-2018, был заложен в западной части Крестовского острова в 2007 году. Его проект корректировали трижды: в 2008, 2010 и 2013 годах.