Гендиректор "Кубани" опроверг информацию о том, что футболисты бойкотируют тренировки

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МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Генеральный директор клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Кубань" Геннадий Крапивка опроверг информацию о том, что футболисты команды бойкотируют тренировки из-за задолженностей по зарплате. Об этом Крапивка сообщил корреспонденту ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация, что футболисты в понедельник бойкотировали тренировку и намерены это делать в дальнейшем, так как зарплата не выплачивается уже шесть месяцев.
"Эта информация не соответствует действительности. Команда сегодня проводит тренировку, вчера игроки также тренировались", - сказал Крапивка.
"Есть небольшие долги, мы работаем над их погашением", - добавил он.
После 12 туров "Кубань" занимает 14-е место в таблице ФНЛ.