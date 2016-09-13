Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гендиректор "Кубани" опроверг информацию о том, что футболисты бойкотируют тренировки

Спорт
13 сентября, 13:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Олег Кошелев
Ранее в СМИ появилась информация, что зарплата футболистам не выплачивается шесть месяцев
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Генеральный директор клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Кубань" Геннадий Крапивка опроверг информацию о том, что футболисты команды бойкотируют тренировки из-за задолженностей по зарплате. Об этом Крапивка сообщил корреспонденту ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что футболисты в понедельник бойкотировали тренировку и намерены это делать в дальнейшем, так как зарплата не выплачивается уже шесть месяцев.

"Эта информация не соответствует действительности. Команда сегодня проводит тренировку, вчера игроки также тренировались", - сказал Крапивка.

"Есть небольшие долги, мы работаем над их погашением", - добавил он.

После 12 туров "Кубань" занимает 14-е место в таблице ФНЛ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
Эпизод из матча чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом"
10
Возвращение на первое место: как "Спартак" обыграл "Локомотив"
16
Фейерверк, аншлаг на трибунах и "Подковка армейская": ЦСКА открыл новый стадион
15
Сборная России по хоккею победила команду Чехии в выставочном матче
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МИД РФ объяснили, почему США были вынуждены снять часть санкций с "Рособоронэкспорта"
2
Латвия готовится к планам России прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики
3
Суд заключил под домашний арест гендиректора летного спецотряда "Россия"
4
В Кремле прокомментировали домашний арест директора летного отряда "Россия"
5
СК начал проверку по факту смерти бывшего хоккеиста Петра Девяткина
6
Колокольцев поручил проверить антикоррупционный главк МВД
7
Cирийские военные заявили о сбитом израильском истребителе
Темы дня
Реклама