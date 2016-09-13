Гендиректор "Кубани" опроверг информацию о том, что футболисты бойкотируют тренировки

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Генеральный директор клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Кубань" Геннадий Крапивка опроверг информацию о том, что футболисты команды бойкотируют тренировки из-за задолженностей по зарплате. Об этом Крапивка сообщил корреспонденту ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что футболисты в понедельник бойкотировали тренировку и намерены это делать в дальнейшем, так как зарплата не выплачивается уже шесть месяцев.

"Эта информация не соответствует действительности. Команда сегодня проводит тренировку, вчера игроки также тренировались", - сказал Крапивка.

"Есть небольшие долги, мы работаем над их погашением", - добавил он.

После 12 туров "Кубань" занимает 14-е место в таблице ФНЛ.