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Организатор: цель футбольного проекта "#Вызовсборной" - создание альтернативной сборной

Спорт
13 сентября, 13:42 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Проект появился после поражения сборной России по футболу на чемпионате Европы 2016 года
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МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Главной целью проекта "#Вызовсборной" является создание альтернативной сборной России по футболу. Об этом журналистам на пресс-конференции в ТАСС сообщил организатор проекта Никита Якушов.

Проект "#Вызовсборной" появился после поражения сборной России по футболу на чемпионате Европы 2016 года. Тогда футболисты-любители опубликовали видеообращение, в котором предложили профессиональным игрокам показать себя в деле на поле с простыми россиянами. Участники любительской сборной будут отобраны в 10 городах России. Первый отборочный тур пройдет в Волгограде 24 и 25 сентября 2016 года. Также на сайте проекта принимаются заявки на позицию главного тренера народной команды.

"Изначально хотели собрать кандидатов в мастера спорта, наших знакомых из Москвы и Подмосковья, но видео начало собирать просмотры, и у нас появилась идея собрать команду со всей страны. Теперь над проектом трудится огромная команда, мы планируем закончить отборочный тур в марте в Москве. Команда будет собрана в количестве ста человек, позже будут отобраны 25 человек, после чего ребята проведут три недели тренировок перед возможным матчем с главной сборной, чтобы все было по-честному", - сказал Якушов.

"Мы не выступаем против системы российского футбола, не хотим никого менять, мы хотим создать альтернативную народную команду. Нужно показать то, что у нас есть талантливые футболисты", - добавил он.

Якушов рассказал, что организаторы ведут поиск тренера среди кандидатов как минимум с лицензией А (второй дивизион). "Мы ведем активный поиск кандидатов на пост тренера, отталкиваемся от категории А. Приходят заявки, но пока их немного. На топ-тренеров тяжело выйти, и вряд ли они уйдут из своих клубов. Главный тренер отберет обойму футболистов на финальном этапе в Москве", - сказал организатор.

Известный советский и российский футбольный арбитр Сергей Хусаинов высказал мнение, что данный проект станет хорошей площадкой для любителей проявить себя в профессиональном спорте. "В России существует вечная проблема - нет талантливых футболистов. Зачастую они не пробиваются в профессионалы из-за околофутбольных вещей, и необходимо этим ребятам дать шанс, - сказал Хусаинов. - В этом проекте необходимо участие профессионалов, которые могут раскрыть молодые таланты, так как это хорошая выставочная площадка, которая может помочь молодым талантам продолжить свой путь в профессиональном футболе".

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