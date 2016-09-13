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Авторы футбольного проекта "#Вызовсборной" обратятся в ОКР для участия в отборе к ОИ

Спорт
13 сентября, 13:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артур Кутуев
Проект "#Вызовсборной" появился после поражения сборной России по футболу на чемпионате Европы 2016 года
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МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Артур Кутуев/. Авторы футбольного проекта "#Вызовсборной" планируют обратиться к главе Олимпийского комитета России (ОКР) Александру Жукову с целью формирования на базе народной команды олимпийской сборной для участия в международных соревнованиях под флагом России. Об этом на пресс-конференции в ТАСС, посвященной началу федерального отборочного тура в народную команду России по футболу, сообщил один из авторов проекта, бывший советский и российский футбольный арбитр Сергей Хусаинов.

В мероприятии также приняли участие другие авторы проекта - Эдуард Ахмедов, Никита Якушов и двукратный чемпион мира по пляжному футболу Егор Еремеев.

"Не стоит ставить задачу сыграть со сборной России во главу угла, это не предел мечты, - сказал Хусаинов. - Важно дать возможность талантливым футболистам, которые не могут попасть в профессиональный футбол по каким-либо причинам, проявить себя. Надо найти дорожку к Александру Дмитриевичу Жукову, президенту Олимпийского комитета России, и с его стороны получить поддержку, чтобы ребята сначала играли в отборочных матчах. А потом, в случае преодоления квалификации, участвовали в Олимпийских играх.

"То же касается и студенческого футбола, где уже давно отменены возрастные ограничения и могут выступать игроки-профессионалы. Ведь даже были истории, когда на соревнованиях выставляли целые профессиональные клубы - "Жальгирис" из Вильнюса или "КамАЗ" из Набережных Челнов приезжали на летнюю Универсиаду. А в нашем проекте у ребят будет возможность проявить себя в честной спортивной борьбе, принимая участие в таких турнирах. А в будущем, чем черт не шутит, можно даже создать альтернативный чемпионат страны по футболу", - добавил Хусаинов.

Проект "#Вызовсборной" появился после поражения сборной России по футболу на чемпионате Европы 2016 года. Тогда футболисты-любители опубликовали видеообращение, в котором предложили профессиональным игрокам показать себя в деле на поле с простыми россиянами. Участники любительской сборной будут отобраны в 10 городах России, первый отборочный тур пройдет в Волгограде 24 и 25 сентября 2016 года. Также на сайте проекта принимаются заявки на позицию главного тренера народной команды.

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