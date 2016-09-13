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Фотовыставка, приуроченная к ЧМ-2018 по футболу, открылась в Уральском РИЦ ТАСС

Спорт
13 сентября, 14:21 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, сентября. /ТАСС
На выставке представлены фото из Бангладеш, Македонии, Непала, Кубы, Израиля, Гондураса, Марокко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Выставка екатеринбургского фотографа Станислава Белоглазова, приуроченная к чемпионату мира по футболу 2018 года в России, открылась в Уральском региональном информационном центре ТАСС в Екатеринбурге. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com.

На выставке представлены фото из Бангладеш, Македонии, Непала, Кубы, Израиля, Гондураса, Марокко. Ее герои - люди разного возраста и социального положения. В Непале фотограф смог запечатлеть монахов буддийского храма, играющих в футбол.

"К ЧМ-2018 мы совместно с уральским информационным центром ТАСС решили организовать выставку фотографий, - рассказал Белоглазов. - Я много путешествовал, объездил более 120 стран, снимал игры, в которые играют люди, в частности, футбол. Футбол - это не просто игра, но и форма общения людей, способ взаимодействия, достаточно начать играть, и становится неважно, кто какой религии, кто каких политических взглядов. Люди во всем мире играют в футбол, даже когда для этого нет условий, например, плетут мячи из прутьев".

Серия, в которой представлены фотографии 2008-2010 годов, формировалась в течение нескольких лет. В дальнейшем фотограф планирует расширить проект работами 2010-2016 годов. Выставка продлится до 20 октября.

Станислав Белоглазов - фотограф и путешественник, занимается фотографией с 1998 года, в 2002 году основал фотоагентство, позднее открыл фотошколу.

Матчи ЧМ-2018 состоятся с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.

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