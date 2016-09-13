Судьи КХЛ проведут матчи лиги 13 сентября в траурных повязках в память о чешском арбитре

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Судьи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проведут матчи 13 сентября в траурных повязках в память о погибшем чешском арбитре Павле Лаинке. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

25 августа во время матча юношеских команд 24-летний арбитр получил серьезные травмы в результате попадания шайбы в голову и был госпитализирован. 10 сентября он скончался.

Предстоящие матчи чешских хоккейных турниров начнутся с минуты молчания в память о Лаинке.