Российский всадник Сотсков похоронен на Кузьмоловском кладбище в Ленинградской области

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Похороны российского всадника Никиты Сотскова прошли на Кузьмоловском кладбище в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации конного спорта Санкт-Петербурга.

Сотсков скончался в возрасте 21 года в результате падения с лошади на соревнованиях в Минске. Наездник упал с коня во время прохождения дистанции и ударился о препятствие. Медики, работавшие на соревнованиях, не смогли спасти жизнь российского спортсмена. Точная причина смерти Сотскова на данный момент неизвестна.

Сотсков участвовал в соревнованиях по троеборью с 2008 года. В 2015 году спортсмен становился серебряным и бронзовым призером первенства России среди юниоров.