Российский всадник Сотсков похоронен на Кузьмоловском кладбище в Ленинградской области

Гендиректор "Санрайз тур" приговорен к трем годам колонии за неуплату 650 млн руб. налоговПроисшествия 13 сентября, 15:48
Путин: необходимо поддерживать молодых людей, впервые становящихся родителямиЭкономика и бизнес 13 сентября, 15:37
Инкубатор "Швабе" спас жизнь детенышу пумы из Екатеринбургского зоопаркаНовости партнеров 13 сентября, 15:33
Соцблок правительства готовит предложения по индексации маткапитала в 2017 годуОбщество 13 сентября, 15:23
Новосибирские кандидаты от Партии роста в знак протеста снялись с выборов в ГДПолитика 13 сентября, 15:15
РЖД в 2016 г. оптимизируют расходы на БАМ и Транссиб еще на 5 млрд руб.Экономика и бизнес 13 сентября, 15:12
Путин поручил Топилину выровнять зарплаты педагогов в регионах страныЭкономика и бизнес 13 сентября, 15:12
IT и нанотехнологии станут направлениями нового технопарка на УралеНовости Урала 13 сентября, 15:11
Многодетные семьи в Москве смогут обращаться за семи видами соцвыплат в электронном видеМосква 13 сентября, 15:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Похороны российского всадника Никиты Сотскова прошли на Кузьмоловском кладбище в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации конного спорта Санкт-Петербурга.
Сотсков скончался в возрасте 21 года в результате падения с лошади на соревнованиях в Минске. Наездник упал с коня во время прохождения дистанции и ударился о препятствие. Медики, работавшие на соревнованиях, не смогли спасти жизнь российского спортсмена. Точная причина смерти Сотскова на данный момент неизвестна.
Сотсков участвовал в соревнованиях по троеборью с 2008 года. В 2015 году спортсмен становился серебряным и бронзовым призером первенства России среди юниоров.