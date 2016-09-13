Футболист "Зенита" Артем Дзюба не сыграет в матче Лиги Европы с "Маккаби"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Нападающий российского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба не примет участие в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против израильского "Маккаби". Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Ранее Дзюба не смог сыграть в товарищеских матчах в составе сборной России из-за травмы, но вышел на поле 11 сентября в игре шестого тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (5:0).

Матч с "Маккаби" пройдет 15 сентября в Нетании. Также в группе D выступят голландский АЗ и ирландский "Дандолк".