Игрок: сборная РФ по пляжному футболу должна выходить на ЧМ сама, а не надеяться на ФИФА

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборная России по пляжному футболу должна была решать вопросы по выходу на чемпионат мира своими силами, надеяться только на предоставление дополнительной квоты со стороны комиссии Международной федерации футбола (ФИФА) нельзя. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион мира в составе российской команды Егор Еремеев.

Сборная России заняла пятое место в квалификационном раунде чемпионата мира. Обладателями путевок на мировой турнир от Европы стали команды Швейцарии, Португалии, Польши и Италии. Решение о предоставлении дополнительной квоты для Европы будет принято на заседании комиссии ФИФА, которое состоится в начале октября.

"Разговоры о пятой путевке были и раньше, но, если есть четыре путевки более чем на 28 команд, значит, это на сегодня оправдано. Хорошо, что появляются новые команды в Европе, но смысла везти на чемпионат мира условные Молдавию и Казахстан нет. А вот, например, такие талантливые и одаренные команды, как Парагвай и Кот-д’Ивуар, участвуют в отборах, где еще меньше путевок. С Европы отобрались практически те же сборные, что и на прошлые чемпионаты мира, поэтому система адекватно работает", - считает Еремеев.

"Мундиаль ранее пропускали и Италия, и Швейцария, и Испания, но никто не требовал ввести пятую путевку. Если дадут путевку - хорошо, но, на мой взгляд, надо было своими силами решать эту задачу, тем более такой сборной, как российская", - добавил он.

Собеседник ТАСС отметил, что состав национальной команды существенно уже давно не обновляется. "В сборной нет смены поколений. Я играл в сборной с 2009 по 2015 год, почти все ребята, с которыми я выиграл два чемпионата мира, остались. (Михаил) Лихачев (главный тренер команды - прим. ТАСС) вызывал новых ребят, но только на несколько этапов, на некоторые игры".

Победительницей европейского отбора сенсационно стала сборная Польши. "Кто бы мог подумать, что Польша сможет выиграть не только у нашей команды, но и вообще весь цикл? Перед началом отбора я, конечно, на них бы ставить не стал. Пляжный футбол у поляков активно развивается, они даже создают сейчас свой чемпионат", - отметил Еремеев.

Чемпионат мира пройдет в багамском Нассау в 2017 году.