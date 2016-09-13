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Решение по главному тренеру "Югры" будет принято через три игры КХЛ

Спорт
13 сентября, 16:08 UTC+3 БАКУ корр. ТАСС, Андрей Карташов
Генеральный директор ханты-мансийского клуба заявил ТАСС, что Андрей Соколов, сменивший на этом посту Павла Езовских, получит шанс
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Болельщики "Югры"

Болельщики "Югры"

© ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин, архив

БАКУ, 13 сентября. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководство ханты-мансийской "Югры" примет окончательное решение по наставнику команды после трех игр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), предоставив шанс и.о. главного тренера Андрею Соколову. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ханты-мансийского клуба Василий Филипенко.

"Югра" продолжит играть российскими хоккеистами. Будем придерживаться этой стратегии развития клуба Василий Филипенко генеральный директор ХК "Югра"

В понедельник руководство "Югры" из-за неудовлетворительных результатов команды в последних матчах лиги объявило об отстранении Павла Езовских, возглавлявшего коллектив с 2015 года, от должности наставника команды. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен помощник Езовских Соколов.

"Причина отставки в том, что концепция и стиль игры команды не изменились. При том, что перед началом сезона команда поменялась на треть, но никаких изменений в игре не произошло. Матч с "Сибирью" (поражение 1:7 - прим. ТАСС) стал последней каплей", - отметил Филипенко.

"Новый тренер (Андрей Соколов) получит шанс, - отметил собеседник ТАСС. - Будем смотреть за его работой в ближайшие три встречи, после чего примем решение. "Югра" продолжит играть российскими хоккеистами. Будем придерживаться этой стратегии развития клуба".

Начиная с 14 сентября "Югра" проведет серию из четырех домашних игр против соответственно новокузнецкого "Металлурга", череповецкой "Северстали", столичного ЦСКА и санкт-петербургского СКА. В текущем сезоне КХЛ ханты- мансийский клуб занимает 7-е место на Востоке, набрав в 9 играх 11 очков.

Также руководитель клуба опроверг информацию некоторых СМИ о переговорах с бывшим наставником омского "Авангарда" Евгением Корноуховым. Соколов начал тренерскую работу в 2006 году. Работал в магнитогорском "Металлурге", "Автомобилисте", "Ак Барсе". Как тренер становился двукратным бронзовым призером чемпионатов России.

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