Филатов: сборная России выступила удовлетворительно на шахматной олимпиаде

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БАКУ, 13 сентября. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России на Всемирной шахматной олимпиаде в Баку выступила удовлетворительно. Об этом ТАСС сообщил президент Российской шахматной федерации (РШФ) и капитан национальной команды на олимпиаде Андрей Филатов.
Мужская сборная завоевала бронзовые медали, а женская осталась без наград, хотя перед последнем туром претендовала на золото.
"Если бы девочки выиграли последнюю партию, то они получили бы золото. Но китайские шахматистки оказались сильнее. Так что мне хотелось бы, чтобы наша сборная выступила лучше, - сказал Филатов. - Большой радости результат не вызывает. По пятибалльной шкале оценок поставил бы нашей команде тройку".
Говоря про мужскую сборную, Филатов отметил, что у нее были все возможности завоевать золотые медали: "Ребята боролись самоотверженно и если бы выиграли одну партию, с США или с Украиной, то стали бы первыми. Но сейчас конкуренция в мировых шахматах очень выросла. Фаворитов не осталось".
В 2018 году шахматная олимпиада пройдет в грузинском Батуми. "Задача нашей сборной - выложиться на 100 процентов. А там, как карта ляжет", - сказал собеседник ТАСС, говоря о планах на следующую олимпиаду.