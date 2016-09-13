Участники ОИ-2016 Ушаков и Юдин пропустят ЧР по прыжкам на батуте

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МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Участники Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Дмитрий Ушаков и Андрей Юдин не примут участие в личном чемпионате России по прыжкам на батуте, который пройдет в Астрахани 19-23 сентября. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации прыжков на батуте России и главный тренер национальной команды Николай Макаров.
"Ушаков прыгать не будет, у спортсмена есть проблемы со здоровьем, но ничего серьезного, просто профилактика, - сказал Макаров. - У Юдина также есть небольшие проблемы, ему надо подлечить спину. Что касается Яны Павловой, то она пока не определилась, будет ли выступать на чемпионате России".
"В октябре у спортсменов уже начнется полноценная подготовка к следующему сезону, - добавил он. - Если, конечно, не затянется процесс лечения. Сначала они будут готовиться дома, а в ноябре состоится первый подготовительный сбор".
По словам тренера, все спортсмены основного состава сборной планируют продолжить карьеру в следующем олимпийском цикле. "Во всяком случае, пока мне не поступала информация о том, что кто-то планирует завершать карьеру", - подчеркнул специалист.
Серебряный призер Игр в Лондоне Дмитрий Ушаков и бронзовый призер чемпионата мира 2015 года в личном турнире Андрей Юдин показали пятый и восьмой результат на Олимпиаде в Рио. Павлова не сумела пробиться в финал турнира.