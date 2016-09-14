Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов "Байер" - ЦСКА

11. ЦСКА провел две атаки на ворота хозяев поля, но ни одна из них не завершилась ударом.

9. ГОООООЛ!!! Хакан Чалханоглу открыл счет в матче, поразив ворота Игоря Акинфеева из, как показалось, положения "вне игры".

8. По первым минутам матч напоминает встречу между "Баварией" и "Ростовом". Создается ощущение, что 90% времени мяч находится под контролем немецкого клуба.

5. Юлиан Брандт здорово обыграл Георгия Щенникова и навесил во вратарскую ЦСКА, но никто из партнеров не откликнулся на передачу.

3. Еще один подход хозяев поля к воротам российской команды завершился слишком сильным навесом с правого фланга.

2. "Байер" сразу же начал атаковать, но ЦСКА спокойно отзащищался и попытался организовать контратаку.

1. Прозвучал стартовый свисток!

Добрый вечер, уважаемые читатели! ТАСС начинает онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся немецкий "Байер" и российский ЦСКА. Встреча пройдет в Леверкузене на стадионе "Бай-Арена", начало встречи - 21:45 мск. На матче будет работать итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орзато.

Стартовые составы

"Байер": Бернд Лено, Венделл, Жонатан Та, Омер Топрак, Бенджамин Хенрихс, Ларс Бендер, Кевин Кампль, Юлиан Брандт, Хакан Чалханоглу, Хавьер Эрнандес, Адмир Мехмеди;

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Понтус Вернблум, Алан Дзагоев, Алексей Ионов, Роман Еременко, Александр Головин, Ласина Траоре.

Тренерский штаб под руководством "Байера" столкнулся с необходимостью заменить флангового полузащитника Карима Беллараби, который получил травму в матче чемпионата Германии с "Гамбургом". Его место в основе занял Юлиан Брандт. Рулевой ЦСКА Леонид Слуцкий не стал делать изменений по сравнению с победным матчем национального первенства с "Тереком".

Для немецкого и российского клубов предстоящий матч станет первым в еврокубковой кампании-2016/17, поскольку ЦСКА (чемпион России) и "Байер" (третье место чемпионата Германии) попали в основную сетку турнира без квалификации.

Российский клуб, начавший сезон с поражения от "Зенита" в матче за Суперкубок России, после этого провел шесть игр (четыре победы, две ничьих). На национальной арене армейцы пропустили два мяча от "Зенита" (по разу в Суперкубке и чемпионате), в остальных играх подопечные Леонида Слуцкого оставили свои ворота в неприкосновенности.

Сезон-2016/17 начался для "Байера" с победы в первом круге Кубка Германии против "Хауэнштайна". В первом туре бундеслиги команда из Леверкузена уступила "Боруссии" из Менхенгладбаха, а на минувших выходных одержала волевую победу над "Гамбургом". В составе аспириновых (прозвище "Байера". - Прим. ТАСС) хет-триком отметился финский форвард Йоэль Похьянпало.

"Байер" против российских клубов, ЦСКА - против немецких Эпизод из матча Лиги чемпионов-2014/15 между ЦСКА и "Баварией" © EPA/SERGEI ILNITSKY, архив Клубы из Леверкузена и Москвы ни разу не встречались между собой "Байер" семь раз встречался с российскими клубами, одержав четыре победы и потерпев три поражения. Соперниками немецкого клуба по этим встречам были "Спартак" (победа и два поражения) и "Зенит" (три победы и одно поражение). В последний раз команда из Леверкузена играла против российской команды в сезоне-2014/15. На групповом этапе Лиги чемпионов "Байер" дважды обыграл "Зенит" (2:0 - дома, 2:1 - на выезде). В активе ЦСКА 10 матчей против клубов из Германии, в них армейцы одержали две победы, потерпев восемь поражений. Армейцы встречались с "Гамбургом" (победа и поражение), "Вольфсбургом" (победа и три поражения) и "Баварией" (четыре поражения). Последним немецким клубом, против которого ЦСКА играл на европейской арене, был "Вольфсбург". В розыгрыше Лиги чемпионов-2015/16 московская команда потерпела два поражения (0:1 - на выезде, 0:2 - дома). Примечательно, что ни "Байер" во встречах с российскими клубами, ни ЦСКА в матчах с немецкими ни разу не сыграли вничью.

Запасные команд

"Байер": Рамазан Озкан, Александар Драгович, Тин Едвай, Юлиан Баумгартлингер, Чарлес Арангис, Йоэль Похьянпало, Кевин Фолланд;

ЦСКА: Илья Помазун, Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, Зоран Тошич, Георги Миланов, Бибрас Натхо, Карлос Страндберг.