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Россиянки заняли четвертое место на Всемирной шахматной олимпиаде

Спорт
13 сентября, 17:14 UTC+3 БАКУ 13, сентября. /ТАСС
В последнем туре россиянки проиграли команде Китая со счетом 1,5:2,5
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БАКУ, 13 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России заняла четвертое место на Всемирной шахматной олимпиаде. В последнем туре россиянки проиграли команде Китая со счетом 1,5:2,5.

Перед последним 11-м туром россиянки отставали от китаянок на два очка и в случае победы становились золотыми медалистками. Победила в своей партии Наталья Погонина, Валентина Гунина и Александра Горячкина потерпели поражения, Александра Костенюк сыграла вничью. Россиянки набрали 16 очков, опередив по дополнительным показателям сборные Индии, США, Вьетнама, Азербайджана и Израиля.

Золотые медали завоевала сборная Китая. После победы над россиянками на их счету стало 20 очков. За сборную Китая на турнире играли Хоу Ифань, Цзюй Вэньцзюнь, Чжао Сюэ, Тань Чжунгуй и Го Ци.

Второе место заняла команда Польши (Моника Сочко, Йолянта Завадска, Карина Щепковска-Хоровска, Клаудя Кулен, Мариола Возняк), набравшая 17 очков. Бронзу выиграла украинская команда, в составе которой выступали Анна Музычук, Мария Музычук, Наталья Жукова, Анна Ушенина, Инна Гапоненко. Украинки набрали 17 очков, но уступили серебро полячкам по дополнительным показателям.

На олимпиаде шахматистки из России одержали семь побед, потерпели три поражения и один матч закончили вничью. В составе сборной России, которую тренирует Сергей Рублевский, выступали Костенюк (6 очков в 10 партиях), Гунина (8 в 10), Горячкина (4,5 в 9), Погонина (6 в 8) и Ольга Гиря (4,5 в 7).

Ранее женская сборная России становилась победителем Всемирной шахматной олимпиады в 2010, 2012 и 2014 годах. Всего россиянки принимали участие в 12 олимпиадах. По три раза становились серебряными и бронзовыми призерами. Также сборная России четырежды завоевывала серебро командного чемпионата мира и четыре раза выигрывала командный чемпионат Европы.

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