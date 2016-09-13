Васильев: УЕФА обделил клубы чемпионата Франции при реформировании Лиги чемпионов

ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Формат футбольной Лиги чемпионов нуждался в реформировании, но Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поступил несправедливо по отношению к клубам чемпионата Франции. Такое мнение The Guardian высказал вице-президент футбольного клуба "Монако" Вадим Васильев.

Ранее УЕФА принял ряд изменений, касающихся формата Лиги чемпионов, начиная с сезона-2018/19. В частности, представители четырех лучших чемпионатов по рейтингу УЕФА - Англии, Испании, Германии и Италии - будут гарантированно получать по четыре места на групповом этапе турнира. Чемпионат Франции в рейтинге занимает пятое место.

"Нужно больше сильных клубов из большего числа стран, чтобы Лига чемпионов стала более интересной. В последние годы групповой этап турнира стал скучен, и последние реформы направлены на исправление этой ситуации. Однако я не согласен, что итальянская лига намного сильнее французской. Франция достойна хотя бы трех прямых путевок в групповую стадию турнира", - сказал Васильев.

"Думаю, если бы УЕФА по-прежнему возглавлял Мишель Платини, с Францией поступили более справедливо. Непонятно почему французские клубы были поставлены в известность об изменениях в формате Лиги чемпионов постфактум", - добавил вице-президент "Монако".

Согласно нынешнему регламенту Лиги чемпионов, две лучшие команды чемпионата Франции напрямую попадают в групповую стадию Лиги чемпионов, еще одна имеет шанс туда пробиться через квалификационные раунды.