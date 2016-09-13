Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера ФК "Краснодар"

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КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Олег Кононов ушел в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Краснодар", исполнять обязанности наставника команды будет Игорь Шалимов. Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.
"13 сентября Олег Кононов подал заявление об отставке с поста главного тренера ФК "Краснодар", которое было удовлетворено руководством клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Шалимов, работавший в тренерском штабе Кононова", - говорится в сообщении.