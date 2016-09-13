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МОК: Уильямс и Байлз не были уличены в употреблении допинга на ОИ-2016

Спорт
13 сентября, 17:45 UTC+3
Материал из 1 страницы
Cерена Уильямс

Cерена Уильямс

© AP Photo/Charles Krupa

Теннисистки Уильямс и гимнастка Байлз не были уличены в употреблении допинга на ОИ-2016 - МОК.

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Допинг Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года
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