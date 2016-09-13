"Ростов" проиграл "Баварии" в Юношеской лиге УЕФА

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БЕРЛИН, 13 сентября./ТАСС/. Российский "Ростов" на выезде проиграл немецкой "Баварии" в матче Юношеской лиги (игроки до 19 лет) Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Матч 1-го тура группового этапа, прошедший на стадионе "Грюнвальдер", завершился со счетом 2:4.
У россиян дубль оформил Дмитрий Соловьев (37-я, 90-я минуты). В составе немецкой команды голами отметились Маритан Шабани (17), Марко Фридль (43, 77), Марио Црнички (87).
Следующий матч "Ростов" проведет 27 сентября дома с нидерландским ПСВ.