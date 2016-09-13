Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 64.81
€ 72.76
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: препараты, прописанные сестрам Уильямс и гимнастке Байлз, являются наркотиками

Спорт
13 сентября, 17:55 UTC+3 /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
При этом регламент позволяет WADA и Антидопинговому агентству США отказаться объяснять причины, по которым спортсменам были прописаны сильнодействующие запрещенные препараты
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Запрещенные препараты, которые Всемирное антидопинговое агентство (WADA) якобы позволяло принимать американским теннисисткам Серене и Винус Уильямс, а также четырехкратной олимпийской чемпионке гимнастке Симоне Байлз, являются наркотиками и применяются для терминальных больных. Об этом ТАСС заявил известный специалист по борьбе с допингом, профессор Николай Дурманов.

Смотрите также
Cерена Уильямс
МОК: сестры Уильямс и Симона Байлз не были уличены в употреблении допинга на ОИ-2016

Ранее хакерская группа Fancy Bears, взломавшая базы данных WADA, опубликовала документы, из которых следует, что в разные годы бывшей первой ракетке мира Серене Уильямс дозволялось применять запрещенные вещества оксикодон, преднизон, преднизолон, метилппреднизолон, гидроморфин, а гимнастке Байлз - психостимулятор метилфенидат и амфетамин. Винус Уильямс разрешалось употреблять преднизон, преднизолон, триамцинолон и формотерол.

"Речь идет об очень сильных препаратах, фактически, о наркотиках, это очень сильные препараты, крайне необычные для спорта, незаконное владение этими препаратами в большинстве стран, в том числе России, грозит очень большими сроками, - сказал Дурманов. - В этом списке амфетамин и опиаты, оксикодон и гидроморфон. Это сильнейшие психостимуляторы и обезболивающие препараты. Их применение в спорте крайне необычно, потому что обычно препараты такой силы применяют для терминальных больных, а тут олимпийские чемпионы".

Дурманов подчеркнул, что регламент позволяет WADA и Антидопинговому агентству США отказаться объяснять причины, по которым спортсменам были прописаны сильнодействующие запрещенные препараты. "Почему амфетамин в ситуации Байлз не заменили на ненаркотическое вещество? Вот это один из вопросов, на который хотелось бы услышать ответ, и таких вопросов очень много, - сказал эксперт. - Но, боюсь, WADA или Антидопинговое агентство США могут отмахнуться и сказать, что это врачебная тайна, а документы оформлены по правилам; что ж, тогда мы вновь увидим пример двойных стандартов, о которых так много говорим".

"Формально эти организации могут отказаться давать разъяснения, сославшись на врачебную тайну, но любой медик, который видит такие препараты, задаст вопрос, так ли были обязательны эти препараты, - добавил Дурманов. - И вообще, это в каком тяжелом состоянии находится спортсмен, который нуждался в подобных веществах? Может быть, ему в больницу надо, а не на Олимпийские игры? Что касается преимуществ, которые дает спортсменам применение этих веществ, то данный вопрос в данном случае не очень важен, но могу предположить, что психостимуляторы, безусловно, дают некое преимущество".

Представители Международной федерации гимнастики (IFG) отказались комментировать ТАСС данную информацию. Официальный комментарий руководства Международной федерации тенниса (ITF) и WADA на данный момент ТАСС получить не удалось.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Допинг Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года
В других СМИ
Реклама
Фото
Эпизод из матча чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом"
10
Возвращение на первое место: как "Спартак" обыграл "Локомотив"
16
Фейерверк, аншлаг на трибунах и "Подковка армейская": ЦСКА открыл новый стадион
15
Сборная России по хоккею победила команду Чехии в выставочном матче
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФК "Спартак" выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего игрока команды Безродного
2
Эксперт: препараты, прописанные сестрам Уильямс и гимнастке Байлз, являются наркотиками
3
Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера ФК "Краснодар"
4
В Литве сожалеют о планах РФ прекратить экспорт нефтепродуктов через порты стран Балтии
5
Международный олимпийский комитет подтвердил факт взлома антидопинговой системы ADAMS
6
Латвия готовится к планам России прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики
7
Соль внесли в перечень продэмбарго
Темы дня
Реклама