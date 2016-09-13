Эксперт: препараты, прописанные сестрам Уильямс и гимнастке Байлз, являются наркотиками

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Запрещенные препараты, которые Всемирное антидопинговое агентство (WADA) якобы позволяло принимать американским теннисисткам Серене и Винус Уильямс, а также четырехкратной олимпийской чемпионке гимнастке Симоне Байлз, являются наркотиками и применяются для терминальных больных. Об этом ТАСС заявил известный специалист по борьбе с допингом, профессор Николай Дурманов.

Ранее хакерская группа Fancy Bears, взломавшая базы данных WADA, опубликовала документы, из которых следует, что в разные годы бывшей первой ракетке мира Серене Уильямс дозволялось применять запрещенные вещества оксикодон, преднизон, преднизолон, метилппреднизолон, гидроморфин, а гимнастке Байлз - психостимулятор метилфенидат и амфетамин. Винус Уильямс разрешалось употреблять преднизон, преднизолон, триамцинолон и формотерол.

"Речь идет об очень сильных препаратах, фактически, о наркотиках, это очень сильные препараты, крайне необычные для спорта, незаконное владение этими препаратами в большинстве стран, в том числе России, грозит очень большими сроками, - сказал Дурманов. - В этом списке амфетамин и опиаты, оксикодон и гидроморфон. Это сильнейшие психостимуляторы и обезболивающие препараты. Их применение в спорте крайне необычно, потому что обычно препараты такой силы применяют для терминальных больных, а тут олимпийские чемпионы".

Дурманов подчеркнул, что регламент позволяет WADA и Антидопинговому агентству США отказаться объяснять причины, по которым спортсменам были прописаны сильнодействующие запрещенные препараты. "Почему амфетамин в ситуации Байлз не заменили на ненаркотическое вещество? Вот это один из вопросов, на который хотелось бы услышать ответ, и таких вопросов очень много, - сказал эксперт. - Но, боюсь, WADA или Антидопинговое агентство США могут отмахнуться и сказать, что это врачебная тайна, а документы оформлены по правилам; что ж, тогда мы вновь увидим пример двойных стандартов, о которых так много говорим".

"Формально эти организации могут отказаться давать разъяснения, сославшись на врачебную тайну, но любой медик, который видит такие препараты, задаст вопрос, так ли были обязательны эти препараты, - добавил Дурманов. - И вообще, это в каком тяжелом состоянии находится спортсмен, который нуждался в подобных веществах? Может быть, ему в больницу надо, а не на Олимпийские игры? Что касается преимуществ, которые дает спортсменам применение этих веществ, то данный вопрос в данном случае не очень важен, но могу предположить, что психостимуляторы, безусловно, дают некое преимущество".

Представители Международной федерации гимнастики (IFG) отказались комментировать ТАСС данную информацию. Официальный комментарий руководства Международной федерации тенниса (ITF) и WADA на данный момент ТАСС получить не удалось.