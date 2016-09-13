Бывший футболист "Спартака" Артем Безродный скончался на 38-м году жизни

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Артем Безродный скончался в возрасте 37 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерация футбола Сумской области.

О причинах смерти не сообщается.

"Сегодня пришла печальная новость - не стало Артема Безродного", - говорится в сообщении.

Талантливый футболист и хороший человек

Артем Безродный был талантливым футболистом и хорошим человеком. Такое мнение ТАСС высказал бывший капитан и тренер красно-белых Егор Титов.

"Это очень трагичное событие. В последнее время мы не общались, он пропал. Он был очень талантливым игроком и хорошим человеком. Сейчас вместе с ветеранами будем думать, как можно помочь его семье", - сказал Титов.

Безродный известен по выступлениям за "Спартак" (1995-96, 1998-2003). Футболист также выступал за немецкий "Байер" (1997-98) и азербайджанский "МКТ- Араз" (2005). В последнее время игрок выступал за любительские коллективы Сумской области.