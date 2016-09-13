Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 64.81
€ 72.76
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бывший футболист "Спартака" Артем Безродный скончался на 38-м году жизни

Спорт
13 сентября, 18:16 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, сентября. /ТАСС
О причинах смерти не сообщается
Материал из 1 страницы
Артем Безродный

Артем Безродный

© ИТАР-ТАСС/Андрей Бабушкин, архив

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Артем Безродный скончался в возрасте 37 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерация футбола Сумской области.

Смотрите также
Прощание с известным футболистом Анатолием Исаевым прошло в Москве

О причинах смерти не сообщается.

"Сегодня пришла печальная новость - не стало Артема Безродного", - говорится в сообщении.

Талантливый футболист и хороший человек

Артем Безродный был талантливым футболистом и хорошим человеком. Такое мнение ТАСС высказал бывший капитан и тренер красно-белых Егор Титов.

"Это очень трагичное событие. В последнее время мы не общались, он пропал. Он был очень талантливым игроком и хорошим человеком. Сейчас вместе с ветеранами будем думать, как можно помочь его семье", - сказал Титов.

Безродный известен по выступлениям за "Спартак" (1995-96, 1998-2003). Футболист также выступал за немецкий "Байер" (1997-98) и азербайджанский "МКТ- Араз" (2005). В последнее время игрок выступал за любительские коллективы Сумской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
Эпизод из матча чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом"
10
Возвращение на первое место: как "Спартак" обыграл "Локомотив"
16
Фейерверк, аншлаг на трибунах и "Подковка армейская": ЦСКА открыл новый стадион
15
Сборная России по хоккею победила команду Чехии в выставочном матче
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФК "Спартак" выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего игрока команды Безродного
2
Эксперт: препараты, прописанные сестрам Уильямс и гимнастке Байлз, являются наркотиками
3
Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера ФК "Краснодар"
4
В Литве сожалеют о планах РФ прекратить экспорт нефтепродуктов через порты стран Балтии
5
Международный олимпийский комитет подтвердил факт взлома антидопинговой системы ADAMS
6
Латвия готовится к планам России прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики
7
Соль внесли в перечень продэмбарго
Темы дня
Реклама