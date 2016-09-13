ITF: сестры Уильямс имели терапевтическое разрешение на употребление запрещенных веществ

БАКУ, 13 сентября. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс имели терапевтическое разрешение на употребление веществ, входящих в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации тенниса (ITF).

"Сестры Уильямс имели терапевтическое разрешение на употребление запрещенных препаратов", - сообщили в ITF.

Ранее хакерская группа Fancy Bears, взломавшая базу данных антидопинговой системы ADAMS, опубликовала документы, из которых следует, что в разные годы Серене Уильямс дозволялось применять запрещенные вещества оксикодон, преднизон, преднизолон, метилппреднизолон, гидроморфин. Винус Уильямс разрешалось употреблять преднизон, преднизолон, триамцинолон и формотерол.

Также сообщалось, что четырехкратной олимпийской чемпионке Рио-2016 американской гимнастке Байлз были разрешены к применению психостимулятор метилфенидат и амфетамин.

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) ТАСС сообщили, что сестры Уильямс и Байлз не были уличены в употреблении допинга на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Серена Уильямс - бывшая первая "ракетка" мира (сейчас - вторая), четырехкратная олимпийская чемпионка в одиночном и парном разряде, единственная как среди мужчин, так и среди женщин обладательница карьерного "Золотого шлема" (включающего победы во всех четырех турнирах Большого шлема и на Олимпийских играх) в одиночном и парном разрядах. В общей сложности на счету Серены Уильямс 38 побед на турнирах Большого шлема.

Винус Уильямс - седьмая "ракетка" мира, пятикратная победительница Уимблдонского турнира, двукратная победительница Открытого чемпионата США в одиночном разряде, четырехкратная олимпийская чемпионка (один раз в одиночном разряде).