Ульяновская область и РУСАДА подписали соглашение о пропаганде честного спорта

Совет ЕС признал, что связь "Алмаз-Антея" с крушением малайзийского Boing не установленаМеждународная панорама 13 сентября, 19:03
Дворкович: включение соли в список продэмбарго поддержит отечественных производителейЭкономика и бизнес 13 сентября, 18:58
Сергей Мозякин установил рекорд по числу шайб в чемпионатах СССР/РоссииСпорт 13 сентября, 18:53
Что было, что будет: барометр настроений малого бизнесаЭкономика и бизнес 13 сентября, 18:43
Динамика прогнозов: ОПЕК и МЭА оценили спрос на нефтьЭкономика и бизнес 13 сентября, 18:39
Минсельхоз РФ: ограничение импорта соли не скажется на обеспечении потребностей РоссииЭкономика и бизнес 13 сентября, 18:35
Один из выпущенных в Кавказском заповеднике леопардов сбежал при первой встрече с людьмиВ стране 13 сентября, 18:30
ITF: сестры Уильямс имели терапевтическое разрешение на употребление запрещенных веществСпорт 13 сентября, 18:25
Четыре олимпийца из РФ уличены в применении допинга при перепроверке проб 2008 и 2012 гг.Спорт 13 сентября, 18:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
УЛЬЯНОВСК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Хороших/. Правительство Ульяновской области заключило соглашение с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), сотрудничество будет направлено на пропаганду честного спорта. Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта региона Сергей Кузьмин.
"В рамках соглашения планируется реализовать пилотный проект "Ульяновская область за честный спорт", аналогов которому нет в России. Его главная цель - воспитание нетерпимости к допингу", - сказал собеседник агентства.
Реализация проекта "Ульяновская область за честный спорт" началась с открытого урока для школьников, который провела специалист Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ева Лукосюта-Станикуниена. По словам Кузьмина, сейчас составляется план дальнейших тематических мероприятий, которые пройдут в ближайшее время. Среди них будут семинары для тренеров, спортсменов, учителей физической культуры и директоров образовательных учреждений, конкурсы детского рисунка и социальной рекламы.