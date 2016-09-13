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Ульяновская область и РУСАДА подписали соглашение о пропаганде честного спорта

Спорт
13 сентября, 18:51 UTC+3 УЛЬЯНОВСК /Корр. ТАСС, Наталья Хороших
Реализация проекта "Ульяновская область за честный спорт" началась с открытого урока для школьников, который провела специалист Всемирного антидопингового агентства Ева Лукосюта-Станикуниена
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УЛЬЯНОВСК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Хороших/. Правительство Ульяновской области заключило соглашение с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), сотрудничество будет направлено на пропаганду честного спорта. Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта региона Сергей Кузьмин.

"В рамках соглашения планируется реализовать пилотный проект "Ульяновская область за честный спорт", аналогов которому нет в России. Его главная цель - воспитание нетерпимости к допингу", - сказал собеседник агентства.

Реализация проекта "Ульяновская область за честный спорт" началась с открытого урока для школьников, который провела специалист Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ева Лукосюта-Станикуниена. По словам Кузьмина, сейчас составляется план дальнейших тематических мероприятий, которые пройдут в ближайшее время. Среди них будут семинары для тренеров, спортсменов, учителей физической культуры и директоров образовательных учреждений, конкурсы детского рисунка и социальной рекламы.

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