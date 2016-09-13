"Краснодар" подписал контракт с футболистом сборной Грузии Окриашвили

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" подписал контракт с полузащитником сборной Грузии Торнике Окриашвили. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на четыре года.

С 2014 года Окриашвили выступал за бельгийский "Генк", в составе которого стал бронзовым призером чемпионата страны. В начале 2016 года на правах аренды перешел в турецкий "Эскшехирспор". Контракт с "Краснодаром" подписал в статусе свободного агента.