"Краснодар" подписал контракт с футболистом сборной Грузии Окриашвили

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КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" подписал контракт с полузащитником сборной Грузии Торнике Окриашвили. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на четыре года.
С 2014 года Окриашвили выступал за бельгийский "Генк", в составе которого стал бронзовым призером чемпионата страны. В начале 2016 года на правах аренды перешел в турецкий "Эскшехирспор". Контракт с "Краснодаром" подписал в статусе свободного агента.