ФК "Спартак" выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего игрока команды Безродного

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего полузащитника команды Артема Безродного. Об этом сообщается на официальной странице клуба в социальной сети Twitter.
Безродный скончался во вторник на 38-м году жизни.
"Умер ветеран "Спартака" Артем Безродный. ФК "Спартак" выражает глубочайшие соболезнования родным покойного", - говорится в сообщении.
Безродный известен по выступлениям за "Спартак" (1995-96, 1998-2003), в составе которого он стал четырехкратным чемпионом России и обладателем Кубка России. Футболист также выступал за немецкий "Байер" (1997-98), за основную команду которого не сыграл ни одного матча, и азербайджанский "МКТ-Араз" (2005). В последнее время игрок выступал за любительские коллективы Сумской области. Провел один матч в составе сборной России.
Умер ветеран «Спартака» Артём Безродный. ФК «Спартак-Москва» выражает глубочайшие соболезнования родным покойного. pic.twitter.com/uYNyzJ8U5T— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 сентября 2016 г.