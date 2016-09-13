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ФК "Спартак" выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего игрока команды Безродного

Спорт
13 сентября, 19:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Безродный скончался во вторник на 38-м году жизни
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего полузащитника команды Артема Безродного. Об этом сообщается на официальной странице клуба в социальной сети Twitter.

Безродный скончался во вторник на 38-м году жизни.

"Умер ветеран "Спартака" Артем Безродный. ФК "Спартак" выражает глубочайшие соболезнования родным покойного", - говорится в сообщении.

Безродный известен по выступлениям за "Спартак" (1995-96, 1998-2003), в составе которого он стал четырехкратным чемпионом России и обладателем Кубка России. Футболист также выступал за немецкий "Байер" (1997-98), за основную команду которого не сыграл ни одного матча, и азербайджанский "МКТ-Араз" (2005). В последнее время игрок выступал за любительские коллективы Сумской области. Провел один матч в составе сборной России.

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