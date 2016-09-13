Молдавский тяжелоатлет Кырыку отстранен из-за положительной допинг-пробы с ОИ-2012

ЖЕНЕВА, 13 сентября. /ТАСС/. Повторная перепроверка допинг-пробы с Олимпийских игр 2012 года молдавского тяжелоатлета и бронзового призера соревнований в категории до 94 кг Анатолия Кырыку дала положительный результат, спортсмен временно отстранен от соревнований. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики ( IWF).

Спортсмен не имеет права принимать участия в соревнованиях, пока его дело не будет закрыто.

Кырыку является чемпионом Европы 2012 года.