Магнитогорский "Металлург" одержал четвертую победу подряд в "регурялке" КХЛ

ЧЕЛЯБИНСК, 13 сентября./ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" победил минское "Динамо" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Арене-Металлург" в Магнитогорске.

В составе "Металлурга" заброшенными шайбами отметились Войтек Вольски (31-я минута), Денис Казионов (43), Сергей Мозякин (43), Сергей Терещенко (53) и Владислав Калетник (60). У "Динамо" отличились Александр Павлович (7), Александр Матерухин (24), Андрей Степанов (38) и Евгений Ковыршин (60).

Шайба нападающего "Металлурга" Мозякина стала рекордной - 429-й - в чемпионатах СССР/России. Предыдущее достижение принадлежало легендарному советскому нападающему Борису Михайлову, на счету которого 428 шайб.

Победа над "Динамо" стала четвертой подряд в первенстве для чемпиона прошлого сезона КХЛ "Металлурга".

В турнирной таблице Восточной конференции "Металлург" поднялся на вторую строчку, набрав 16 очков. "Динамо" в Западной конференции занимает 12-е место, имея в активе 6 баллов.

В следующем матче "Динамо" 15 сентября на домашнем льду примет одноклубников из Риги, "Металлург" в тот же день в гостях сыграет с челябинским "Трактором".

Ранее во вторник хоккеисты новосибирской "Сибири" на своем льду по буллитам победили братиславский "Слован" со счетом 3:2, а омский "Авангард" дома обыграл загребский "Медвешчак" - 4:1.