Бывший вратарь сборной ФРГ по футболу Визе начал готовиться к карьере рестлера

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БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Бывший вратарь сборной Германии по футболу и бременского "Вердера" Тим Визе планирует начать карьеру рестлера. Об этом спортсмен сообщил в социальной сети Twitter.
Angekommen/Arrived @WWEPerformCtr in Orlando. Lasst das echte Training beginnen/Let the real training begin! #WWE pic.twitter.com/3QR9MS0676— Tim Wiese (@Tim_Wiese) 11 сентября 2016 г.
Спортсмен уже прибыл в США, где пройдет профессиональную подготовку в тренировочном центре федерации рестлинга WWE в Орландо. Как сообщает немецкое издание Der Bild, свой первый бой Визе проведет в Германии в ноябре.
Визе выступал за сборную Германии с 2008 по 2012 год. За этот период голкипер провел шесть матчей.