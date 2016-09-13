Болельщики "Баварии" продают билеты на матч с "Ростовом"

МЮНХЕН /Германия/, 13 сентября. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Некоторые болельщики немецкого футбольного клуба "Бавария" продают свои билеты на первый матч группового этапа Лиги чемпионов с российским "Ростовом", считая игру неинтересной, передает корреспондент ТАСС, находящийся около стадиона в Мюнхене.

Во вторник "Ростов" впервые в своей истории сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов. Первым соперником российской команды станет "Бавария". Матч пройдет в Мюнхене на "Альянц-Арене", начало встречи - 21:45 мск.

Болельщик, который продавал четыре билета около близлежащей к стадиону станции метро, объяснил свое желание расстаться с ними так: "Я и мои друзья считают матч неинтересным. Я вообще впервые слышу название этой команды. Уверен, что мы обыграем ее с большим счетом. А на заработанные деньги мы лучше с друзьями посидим в баре и посмотрим встречу там".

"Понятно, что "Ростов" - далеко не самая сильная команда. Когда я покупал билеты, не знал, что первый матч у нас будет с ними. Вот на следующую игру в чемпионате Германии я обязательно приду (с "Ингольштадтом" 17 сентября)", - рассказал другой фанат "Баварии", который также продавал билеты на игру.

За 2,5 часа до матча как минимум 15 человек продавали билеты на матч. При этом в среднем их предлагают по цене на 10-30% дороже номинала.

"Ростов" выступает в Лиге чемпионов в группе D вместе с "Баварией", испанским "Атлетико" и голландским ПСВ.