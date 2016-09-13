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Песков отверг обвинения в адрес РФ в хакерской атаке на систему WADA

Спорт
13 сентября, 20:35 дата обновления: 13 сентября, 20:50 UTC+3
Представитель Кремля подчеркнул, что подобные голословные обвинения не украшают никакую организацию, "если они не подкреплены чем-то существенным"
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о какой-либо причастности российских властей к хакерской атаке на антидопинговую систему всемирного антидопингового агентства (WADA) не может быть и речи.

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"Однозначно можно сказать, что о хоть какой-либо причастности официальной Москвы, правительства, каких-то российских служб к подобным действиям - об этом не может быть и речи. Это исключено полностью", - сказал журналистам Песков, комментируя заявление WADA о том, что взлом системы агентства был якобы совершен из России.

"Подобные голословные обвинения - они не украшают никакую организацию, если они не подкреплены чем-то существенным, - продолжил представитель Кремля. - Не знаю, есть ли какая-то существенная аргументация у тех, кто выступил с такими заявлениями". 

Песков отметил, что ранее президент РФ Владимир Путин уже комментировал схожие обвинения о якобы причастности российских хакеров к незаконным действиям за рубежом.

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Российский лидер тогда, в частности, обратил внимание, что современные хакеры могут перенаправлять свои действия через любые третьи страны, поэтому выносить поверхностные суждения по этой теме нельзя, напомнил пресс-секретарь главы государства.

Ранее на портале хакерской группы Fancybear.net, написавшей о взломе системы АДАМС, появилась информация, что WADA допускало применение запрещенных веществ американскими спортсменами: теннисистками Сереной и Винус Уильямс, четырехкратной олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро по спортивной гимнастике Симоной Байлз и баскетболисткой Еленой Делле Донн.

После этого WADA выступило с заявлением о том, что взлом антидопинговой системы АДАМС был совершен российскими хакерами. Как заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли, подобные "преступные действия ставят под угрозу попытки России вернуть к себе доверие после опубликования доклада комиссии под руководством Ричарда Макларена".

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