Песков отверг обвинения в адрес РФ в хакерской атаке на систему WADA

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о какой-либо причастности российских властей к хакерской атаке на антидопинговую систему всемирного антидопингового агентства (WADA) не может быть и речи.
"Однозначно можно сказать, что о хоть какой-либо причастности официальной Москвы, правительства, каких-то российских служб к подобным действиям - об этом не может быть и речи. Это исключено полностью", - сказал журналистам Песков, комментируя заявление WADA о том, что взлом системы агентства был якобы совершен из России.
"Подобные голословные обвинения - они не украшают никакую организацию, если они не подкреплены чем-то существенным, - продолжил представитель Кремля. - Не знаю, есть ли какая-то существенная аргументация у тех, кто выступил с такими заявлениями".
Песков отметил, что ранее президент РФ Владимир Путин уже комментировал схожие обвинения о якобы причастности российских хакеров к незаконным действиям за рубежом.
Российский лидер тогда, в частности, обратил внимание, что современные хакеры могут перенаправлять свои действия через любые третьи страны, поэтому выносить поверхностные суждения по этой теме нельзя, напомнил пресс-секретарь главы государства.
Ранее на портале хакерской группы Fancybear.net, написавшей о взломе системы АДАМС, появилась информация, что WADA допускало применение запрещенных веществ американскими спортсменами: теннисистками Сереной и Винус Уильямс, четырехкратной олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро по спортивной гимнастике Симоной Байлз и баскетболисткой Еленой Делле Донн.
После этого WADA выступило с заявлением о том, что взлом антидопинговой системы АДАМС был совершен российскими хакерами. Как заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли, подобные "преступные действия ставят под угрозу попытки России вернуть к себе доверие после опубликования доклада комиссии под руководством Ричарда Макларена".