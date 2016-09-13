USADA: WADA разрешало американкам прием запрещенных веществ в соответствии с правилами

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USADA: WADA разрешало американкам прием запрещенных веществ в соответствии с правиламиСпорт 13 сентября, 20:39
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ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Американские спорстменки получали разрешения от Всемирного антидопингового агентства (WADA) на применение запрещенных веществ в терапевтических целях в соответствии с правилами организации. Об сообщается в заявлении главы Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгерта.
"Спортсмены сделали все правильно, в соответствии с правилами для получения терапевтического исключения. Все разрешения были получены правильно и были одобрены МОК и USADA", - сказал Тайгерт.
Ранее на портале хакерской группы Fancybear.net, написавшей о взломе системы АДАМС, появилась информация, что WADA допускало применение запрещенных веществ американскими спортсменами: теннисистками Сереной и Винус Уильямс, четырехкратной олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро по спортивной гимнастике Симоной Байлз и баскетболисткой Еленой Делле Донн.