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USADA: WADA разрешало американкам прием запрещенных веществ в соответствии с правилами

Спорт
13 сентября, 20:39 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, сентября. /ТАСС
По словам главы Американского антидопингового агентства, все разрешения были одобрены МОК
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Трэвис Тайгерт

Трэвис Тайгерт

© Paul Gilham/Getty Images for Laureus

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Американские спорстменки получали разрешения от Всемирного антидопингового агентства (WADA) на применение запрещенных веществ в терапевтических целях в соответствии с правилами организации. Об сообщается в заявлении главы Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгерта.

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"Спортсмены сделали все правильно, в соответствии с правилами для получения терапевтического исключения. Все разрешения были получены правильно и были одобрены МОК и USADA", - сказал Тайгерт.

Ранее на портале хакерской группы Fancybear.net, написавшей о взломе системы АДАМС, появилась информация, что WADA допускало применение запрещенных веществ американскими спортсменами: теннисистками Сереной и Винус Уильямс, четырехкратной олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро по спортивной гимнастике Симоной Байлз и баскетболисткой Еленой Делле Донн.

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