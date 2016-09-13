Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 64.81
€ 72.76
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: Миранчук обговаривает с "Локомотивом" новый контракт до 2020 года

Спорт
13 сентября, 21:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Клуб пока не дал официальный комментарий
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Футболист московского "Локомотива" Алексей Миранчук ведет переговоры с клубом о продлении контракта до 2020 года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к клубу.

"Локомотив" ведет переговоры с Миранчуком о продлении контракта до 2020 года. Но пока что стороны не пришли к согласию", - сказал источник.

Официальный комментарий клуба на данный момент получить не удалось.

20-летний полузащитник провел в текущем сезоне шесть матчей за "Локомотив", в которых отметился одной голевой передачей. Действующий контракт Миранчука с железнодорожниками истекает летом следующего года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
Эпизод из матча чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом"
10
Возвращение на первое место: как "Спартак" обыграл "Локомотив"
16
Фейерверк, аншлаг на трибунах и "Подковка армейская": ЦСКА открыл новый стадион
15
Сборная России по хоккею победила команду Чехии в выставочном матче
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Совет ЕС признал, что связь "Алмаз-Антея" с крушением малайзийского Boing не установлена
2
Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов "Бавария" - "Ростов"
3
Бывший футболист "Спартака" Артем Безродный скончался на 38-м году жизни
4
Латвия готовится к планам России прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики
5
Поезда на МЦК входят в график движения после сбоя в работе автоматики
6
Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера ФК "Краснодар"
7
Дело о стрельбе из свадебного кортежа в Москве передано из полиции в СК
Темы дня
Реклама