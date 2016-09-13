Источник: Миранчук обговаривает с "Локомотивом" новый контракт до 2020 года

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Футболист московского "Локомотива" Алексей Миранчук ведет переговоры с клубом о продлении контракта до 2020 года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к клубу.

"Локомотив" ведет переговоры с Миранчуком о продлении контракта до 2020 года. Но пока что стороны не пришли к согласию", - сказал источник.

Официальный комментарий клуба на данный момент получить не удалось.

20-летний полузащитник провел в текущем сезоне шесть матчей за "Локомотив", в которых отметился одной голевой передачей. Действующий контракт Миранчука с железнодорожниками истекает летом следующего года.