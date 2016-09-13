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Волейболисты РФ сыграют с французами в 1-м туре предварительного этапа Мировой лиги

Спорт
13 сентября, 21:52 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 13, сентября. /ТАСС
В первом дивизионе сыграют также сборные Бразилии, Италии, Польши, Ирана, Сербии, США, Канады и Бельгии
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ЖЕНЕВА, 13 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу примет дома команды Франции, Болгарии и Аргентины в первом туре предварительного раунда Мировой лиги сезона-2017. Результаты жеребьевки приводит пресс-служба Международной федерации волейбола (ФИВБ).

36 команд Мировой лиги разделены на три дивизиона - по 12 сборных в каждом. Помимо вышеназванных команд, в первом дивизионе сыграют также сборные Бразилии, Италии, Польши, Ирана, Сербии, США, Канады и Бельгии. На предварительном этапе команды проведут три однокруговых тура в четверках, результаты после которых пойдут в общий зачет. Таким образом, в предварительном раунде каждая сборная сыграет по девять матчей.

Первый тур пройдет 2-4 июня 2017 года, второй - 9-11 июня, третий - 16-18 июня. Места проведения матчей будут определены позднее. В финальном турнире сыграют пять лучших сборных и команда-хозяйки соревнований.

Призовой фонд Мировой лиги 2017 года не изменился, он составит $1 млн.

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