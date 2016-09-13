Матч Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Боруссия" перенесен из-за ливня

ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу между английским "Манчестер Сити" и немецкой "Боруссией" (Менхенгладбах) перенесен из-за сильного. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Встреча группы С должна была состояться во вторник в Манчестере (время начала - 21:45 мск).

О новой дате проведения матча пока не сообщается.

В другом матче квартета С испанская "Барселона" во вторник примет на своем поле шотландский "Селтик".