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Матч Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Боруссия" перенесен из-за ливня

Спорт
13 сентября, 21:59 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 13, сентября. /ТАСС
О новой дате проведения матча пока не сообщается
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ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу между английским "Манчестер Сити" и немецкой "Боруссией" (Менхенгладбах) перенесен из-за сильного. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Встреча группы С должна была состояться во вторник в Манчестере (время начала - 21:45 мск).

О новой дате проведения матча пока не сообщается.

В другом матче квартета С испанская "Барселона" во вторник примет на своем поле шотландский "Селтик".

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