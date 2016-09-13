"Северсталь" уступила СКА в матче в регулярного чемпионата КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский СКА обыграл череповецкую "Северсталь" со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Илья Ковальчук (14-я минута), Роман Рукавишников (18), Александр Барабанов (29) и Вячеслав Войнов (51).

"Северсталь" потерпела седьмое поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ. С пятью очками команда занимает предпоследнее - 13-е - место в таблице Западной конференции. СКА, набрав 17 баллов, занимает вторую строчку.

В следующем матче СКА 16 сентября в гостях сыграет с астанинским "Барысом", "Северсталь" в тот же день на выезде встретится с ханты-мансийской "Югрой".

Ранее во вторник "Йокерит" из Хельсинки в гостях обыграл рижское "Динамо" - 1:3.