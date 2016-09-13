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Федерация: гимнастка Байлз согласовывала с WADA применение запрещенных веществ

Спорт
13 сентября, 23:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Иван Пучков
По словам главы федерации гимнастики США, спортсменка предоставила все необходимые документы о необходимости приема запрещенных веществ
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МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Четырехкратная чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по спортивной гимнастике американка Симона Байлз принимала запрещенные вещества в терапевтических целях в соответствии с правилами Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики США.

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"Байлз предоставила WADA и Антидопинговому агентству США все необходимые документы, она не нарушала правил, - сказал глава федерации Стив Пенни. - Это подтверждают и Международная федерация гимнастики, и Национальный олимпийский комитет США. Симона, как и все американские гимнасты, верит, что спортсмены должны соревноваться в равных условиях".

Ранее хакерская группа Fancy Bear, взломавшая антидопинговую систему АДАМС, опубликовала документы, подтверждающие, что WADA допускало применение запрещенных веществ американскими спортсменами, в числе которых, помимо Байлз, также значатся теннисистки Серена и Винус Уильямс и баскетболистка Елена Делле Донн. Сообщалось, что тест Байлз, сданный в августе 2016 года, оказался положительным на метилфенидат, что не помешало спортсменке принять участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

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