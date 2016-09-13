"Барселона" разгромила "Селтик" в матче Лиги чемпионов

"Барселона" разгромила "Селтик" в матче Лиги чемпионовСпорт 13 сентября, 23:42
"Ростов" крупно проиграл "Баварии" в дебютном матче группового этапа Лиги чемпионовСпорт 13 сентября, 23:40
Обама провел зарядку для сторонников Демпартии на предвыборном митингеМеждународная панорама 13 сентября, 22:39
Собянин: день города отметили в Москве 10 млн человекОбщество 13 сентября, 22:32
Частица мощей святого Серафима Саровского будет передана на МКСКосмос 13 сентября, 22:27
Орган Большого зала Московской консерватории вновь зазвучит после реставрации в декабреКультура 13 сентября, 21:50
Порошенко хочет построить музеи погибшим на "майдане" и бойцам в ДонбассеМеждународная панорама 13 сентября, 21:41
Разгром без шансов и упреков: "Ростов" крупно проиграл "Баварии"Спорт 13 сентября, 21:30
Samsung выпустит обновление для безопасной работы Galaxy Note 7Экономика и бизнес 13 сентября, 21:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАДРИД, 13 сентября. /ТАСС/. Испанская "Барселона" разгромила шотландский "Селтик" со счетом 7:0 в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча квартета С прошла на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне.
В составе хозяев голами отметились Лионель Месси (3-я, 27-я и 60-я минуты), Неймар (50), Андрес Иньеста (59) и Луис Суарес (75, 88).
Другой матч группы С между английским "Манчестер Сити" и немецкой "Боруссией" из Менхенгладбаха перенесен на более поздний срок из-за неблагоприятных погодных условий.
Остальные результаты игрового дня:
"Базель" (Швейцария) - "Лудогорец" (Болгария) - 1:1;
ПСЖ (Франция) - "Арсенал" (Англия) - 1:1;
"Динамо" (Киев, Украина) - "Наполи" (Италия) - 1:2;
"Бенфика" (Португалия) - "Бешикташ" (Турция) - 1:1.