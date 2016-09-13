"Барселона" разгромила "Селтик" в матче Лиги чемпионов

МАДРИД, 13 сентября. /ТАСС/. Испанская "Барселона" разгромила шотландский "Селтик" со счетом 7:0 в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча квартета С прошла на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне.

В составе хозяев голами отметились Лионель Месси (3-я, 27-я и 60-я минуты), Неймар (50), Андрес Иньеста (59) и Луис Суарес (75, 88).

Другой матч группы С между английским "Манчестер Сити" и немецкой "Боруссией" из Менхенгладбаха перенесен на более поздний срок из-за неблагоприятных погодных условий.

Остальные результаты игрового дня:

"Базель" (Швейцария) - "Лудогорец" (Болгария) - 1:1;

ПСЖ (Франция) - "Арсенал" (Англия) - 1:1;

"Динамо" (Киев, Украина) - "Наполи" (Италия) - 1:2;

"Бенфика" (Португалия) - "Бешикташ" (Турция) - 1:1.