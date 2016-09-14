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ЦСКА стартует в футбольной Лиге чемпионов матчем с "Байером"

Спорт
14 сентября, 0:27 UTC+3 ЛЕВЕРКУЗЕН /Германия/ 14, сентября. /ТАСС
По словам Леонида Слуцкого, для ЦСКА очень важно выдержать высокую скорость, которую демонстрируют футболисты "Байера"
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ЛЕВЕРКУЗЕН /Германия/, 14 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА проведет в среду первый матч группового раунда футбольной Лиги чемпионов - в гостях против германского "Байера". Армейцы получили автоматическую путевку в групповой турнир главного еврокубка, возглавив в результате жеребьевки группу Е.

Три последних сезона ЦСКА под руководством Леонида Слуцкого занимал четвертые места в группах Лиги чемпионов, однако в нынешнем году после изменений правила посева команд при жеребьевке армейцы в ранге чемпионов России попали в первую корзину и не получили в соперники топ- клубы. Хотя "Байер" и представляющий Францию "Монако", а также английский "Тоттенхэм", которые также попали в группу Е, - серьезные конкуренты в борьбе за выход в 1/8 финала. Каждый участник группы может занять как первое, так и последнее место, так что цена любого очка будет велика.

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ЦСКА и "Байер" проведут первый еврокубковый матч в сезоне - чемпион России и третий клуб Германии обошлись без квалификации. "Байер" также регулярно играет в Лиге чемпионов, однако в прошлом сезоне подопечные Роджера Шмидта выйти в плей-офф не сумели. Зато в 2015 году "Байер" в 1/8 финала лишь в серии пенальти уступил испанскому "Атлетико", а в групповом турнире команда из Леверкузена дважды обыграла российский "Зенит" - 2:0, 2:1.

В чемпионате Германии "Байер" провел два матча, на старте турнира уступив в гостях "Боруссии" из Менхенгладбаха (1:2), однако в прошлую субботу обыграв "Гамбург" - 3:1. Героем этой встречи стал 22-летний финский форвард Йоэль Похьянпало, который забил три мяча, отличившись и в матче с "Боруссией". Нападение - сильнейшая линия "Байера", здесь также играют мексиканец Хавьер Эрнандес, а также игрок сборной Швейцарии Адмир Мехмеди.

ЦСКА крайне неудачно играет в матчах еврокубков в Германии, где потерпел пять поражений в пяти встречах. При этом "Байер" на международной арене не проигрывает с ноября 2014 года, когда уступил "Монако" (0:1). На старте сезона ЦСКА одержал четыре победы при двух ничьих в чемпионате России, занимая второе место с отставанием в два очка от "Спартака". ЦСКА также проиграл в матче за Суперкубок страны "Зениту" (0:1).

По словам Слуцкого, для ЦСКА очень важно выдержать высокую скорость, которую демонстрируют футболисты "Байера". По составу, считает Слуцкий, это один из лидеров чемпионата Германии. Матч пройдет на 30-тысячной "Бай- Арене" в Леверкузене, начало - 21:45 мск. Главным арбитром назначен итальянец Даниэле Орзато. В 21:45 мск в Лондоне также сыграют "Тоттенхэм" и "Монако".

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